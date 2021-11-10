Тромб-великан удалили из сердца пенсионера костанайские кардиохирурги

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Кардиохирурги Костанайской областной больницы провели сложнейшую операцию - удалили гигантский тромб из полости сердца 68-летнему пациенту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, в анамнезе на фоне сахарного диабета у Михаила Васильевича было диагностировано поражение сосудов сердца (сужение коронарных артерий с закупоркой).

«2008 и 2014 годах дважды перенёс инфаркт миокарда. 2014 году проводилась стентирование коронарных артерий. Несмотря на проводимую терапию, на фоне перенесенного инфаркта миокарда в полости сердца (левый желудок) сформировался тромб больших размеров с высокой вероятностью отрыва с летальным исходом. Проведённая антикоагулянтная (кроворазжижающая в народе) терапия оказалась без эффекта, тромб сохранился. Было решено провести оперативное лечение в объёме: удаление тромба из полости сердца (тромбэктомия) и аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце. Операция на открытом сердце прошла успешно, длилась около 4 часов. Все это время вместо сердца работал аппарат искусственного кровообращения», - рассказали в ведомстве.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, послеоперационный период протекает благоприятно. На контрольном УЗИ в полости сердца тромба не обнаружено, а сократительная способность сердца улучшилась.

Как делится супруга прооперированного пациента Галина Васильевна, врачи провели сложнейшую операцию, когда у семьи практически не оставалось никаких надежд.

«Все будет хорошо. Прооперируем, и вы будете как огурчик». Именно эти слова, сказанные доктором Сухановым, честно говоря, засели. Он обещал поставить на ноги супруга, и он это сделал. Огромное спасибо ему и всей команде от детей, внуков, - делится со слезами на глазах женщина. — Радует, что у нас такие грамотные профессионалы - доктора, которые работают с такими сложными пациентами. Теперь мы будет отмечать два дня рождения, день, когда родился муж, и день операции».

Сам кардиохирург Абунасыр Суханов отмечает, что это, в первую очередь, большая совместная работа целой команды специалистов.

«Это совместная работа диагностов, терапевтов, кардиологов, хирургов и анестезиологов- реаниматологов, - признается доктор Суханов. —В условиях областной больницы сейчас мы можем проводить качественно разного рода операции на сердце и сосудах. Для этого у нас сегодня имеются все ресурсы и отличная команда».