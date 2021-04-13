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    10:28, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Троллейбус загорелся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Троллейбус загорелся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в сети.

    Как прокомментировали в компании перевозчике «АлматыЭлектроТранс» 12 апреля на участке Тимирязева -Ауэзова произошел обрыв контактного провода и короткое замыкание от перегрузки на проезжающий на данном участке троллейбус, что привело к искрению и возгоранию крыши троллейбуса на участке падения провода.

    «Водитель троллейбуса Мусабаев М.Н., действовал согласно инструкции. Оперативно высадил пассажиров, обеспечив им безопасность и самостоятельно потушил участок возгорания огнетушителем. Пострадавших нет, троллейбус технически исправен», - отметили в компании.




    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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