АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Троллейбус загорелся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в сети.

Как прокомментировали в компании перевозчике «АлматыЭлектроТранс» 12 апреля на участке Тимирязева -Ауэзова произошел обрыв контактного провода и короткое замыкание от перегрузки на проезжающий на данном участке троллейбус, что привело к искрению и возгоранию крыши троллейбуса на участке падения провода.

«Водитель троллейбуса Мусабаев М.Н., действовал согласно инструкции. Оперативно высадил пассажиров, обеспечив им безопасность и самостоятельно потушил участок возгорания огнетушителем. Пострадавших нет, троллейбус технически исправен», - отметили в компании.







