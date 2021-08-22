+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие

22 Августа 2021 00:57
Поделиться:
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – На одном из оживленных проспектов Алматы троллейбус врезался в подземный переход, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане 39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО

О дорожно-транспортном происшествии рассказали пользователи соцсетей, которые и разместили кадры с места происшествия.

В Алматы по проспекту Байзакова ниже улицы Абая троллейбус врезался в подземный переход.

Пользователь соцсети Facebook Ольга Бражникова написала о том, что в ДТП пострадали ее внучки.


Происшествие прокомментировали в компании Almaty Electrotrans.

«21 августа около 14:50 произошло ДТП по проспекту Абая в западном направлении, после улицы Байзакова. Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведётся разбирательство», - сказано в сообщении компании.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов
Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО
Популярное
1 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
2 Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
3 Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
4 Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
5 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
6 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Читайте также
Движение на участке улицы Армандастар перекроют в Нур-Султане
Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив