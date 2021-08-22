Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – На одном из оживленных проспектов Алматы троллейбус врезался в подземный переход, передает МИА «Казинформ».

О дорожно-транспортном происшествии рассказали пользователи соцсетей, которые и разместили кадры с места происшествия.

В Алматы по проспекту Байзакова ниже улицы Абая троллейбус врезался в подземный переход.

Пользователь соцсети Facebook Ольга Бражникова написала о том, что в ДТП пострадали ее внучки.





Происшествие прокомментировали в компании Almaty Electrotrans.

«21 августа около 14:50 произошло ДТП по проспекту Абая в западном направлении, после улицы Байзакова. Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведётся разбирательство», - сказано в сообщении компании.



