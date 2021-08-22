-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
-
-
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – На одном из оживленных проспектов Алматы троллейбус врезался в подземный переход, передает МИА «Казинформ».
О дорожно-транспортном происшествии рассказали пользователи соцсетей, которые и разместили кадры с места происшествия.
В Алматы по проспекту Байзакова ниже улицы Абая троллейбус врезался в подземный переход.
Пользователь соцсети Facebook Ольга Бражникова написала о том, что в ДТП пострадали ее внучки.
Происшествие прокомментировали в компании Almaty Electrotrans.
«21 августа около 14:50 произошло ДТП по проспекту Абая в западном направлении, после улицы Байзакова. Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведётся разбирательство», - сказано в сообщении компании.
- Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
- Экологическая экспедиция с участием казахстанцев завершилась в Арктике
- 39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов
- Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО
- Движение на участке улицы Армандастар перекроют в Нур-Султане
- Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана