Троих жителей столицы наградили за спасение детей из ледяной реки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодарственные письма вручили Бауржану Мукушеву, Нариману Секен и Ержану Шекенову. Накануне они спасли на реке троих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В стенах Национального военно-патриотического центра ВС РК провели церемонию награждения жителей столицы, которые вытащили из реки 8-летнего мальчика и двух его сестер, безуспешно пытавшихся его спасти.

«Вы проявили настоящий героизм, придя на помощь детям. Далеко не каждый бросится, не раздумывая, в ледяную воду, чтобы спасти человека. Отрадно, что среди нашей молодежи есть такие отважные ребята, как вы. Мы выражаем благодарность вашим родителям за воспитание таких смелых молодых людей, настоящих патриотов», - сказал представитель Управления по вопросам молодежной политики столицы Акулан Тастемир.

Акулан Тастемир также отметил, что семье спасенных детей будет оказана адресная помощь.

По словами Бауржана Мукушева, в тот морозный день, 12 января, он шел устраиваться на работу в пожарную часть. Проходя мимо реки Сарыбулак, услышал крики детей.

«Я подбежал и увидел, что под мостом в воду провалился мальчик, обе девочки держали его, чтоб его не унесло водой. Я вытащил мальчика, поставил на ноги, но у него ноги отказывали. Снял свою куртку, накрыл его. Поскольку я был один, стал кричать о помощи», - рассказал Бауржан.

По счастливой случайности, недалеко от места происшествия находились Нариман Секен и Ержан Шекенов. Парни прибежали на крики о помощи, довезли детей до дома, откуда вызвали бригаду «скорой». До приезда медиков они оказывали первую помощь пострадавшим.

«В тот день стоял такой мороз, дети были в воде со школьными рюкзаками. Вся их одежда заледенела, казалось, что каждый ботинок мальчика весил по 5 кг», - поделился воспоминаниями о том дне Нариман Секен.

Выяснилось, что у спасенных детей дома есть еще три сестренки, а мама – в ожидании седьмого ребенка.

Сами парни в своем поступке героизма не видят. Они утверждают, любой на их месте поступил бы также.

«Мы просто оказались в нужное время в нужном месте. Главное, дети здоровы. Я не считаю свой поступок героизмом, так должен был поступить каждый сознательный гражданин», - подчеркнул Ержан Шекенов.