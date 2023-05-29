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    Троих туристов спасли в горах Алматы

    29 Мая 2023, 22:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одному из туристов стало плохо в районе вершины горы «Три Брата», спасатели ему оказали первую медицинскую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    28 мая в 19:49 в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение от ДЧС Алматы о том, что в районе вершины «Три Брата» трое человек промокли, одному из них стало плохо. Группа спасателей РОСО в количестве 8 человек оперативно выехали на поиски мужчин.

    «В 22:58 спасатели нашли двух туристов в районе Кок-Жайляу и сопроводили к оперативной машине РОСО, третий человек спустился самостоятельно. Спасено трое мужчин 1986 ,1998, 1982 года рождения. Одному из туристов спасатель-медсестра РОСО оказала первую медицинскую помощь, у него было переохлаждение и ушиб ноги», - проинформировали в пресс-службе РОСО МЧС.

    Спасатели МЧС напоминают про правила походов в горы: не ходить в горы в одиночку, это опасно. Основную часть похода нужно совершать в утренние часы. Среди необходимых вещей у туриста в обязательном порядке должно быть: вода, запасной комплект одежды, заряженный пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете и обязательно аптечка.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДЧС Спасение
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