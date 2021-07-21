Троих туристов спасли на озере в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вчера в Акмолинской области на озере Зеренда были спасены трое туристов. В этот же день в озере Жалтырколь утонул 36-летний мужчина. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, сразу два инцидента на воде произошли вчера, 20 июля, в Акмолинской области. Так, на озере Зеренда были спасены трое туристов, у которых перевернулся катамаран. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС Акмолинской области пострадавших нет.

«Но несмотря на предупреждения спасателей об опасности купания в неположенном месте, вчера в Аршалынском районе произошел несчастный случай на воде. 36-летний мужчина утонул в озере Жалтырколь при купании в запрещенном месте, причиной гибели послужила недооценка собственных сил. Мужчина заплыл слишком далеко от берега и не смог вернуться. На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!», однако люди игнорируют и не воспринимают это требование», - отметил К. Доспаев.

Как добавил спикер, несмотря на все принимаемые профилактические меры, на сегодняшний день в Акмолинской области зарегистрировано уже 18 случаев гибели людей на воде, среди погибших и трое несовершеннолетних. Все случаи произошли при купании в запрещенных необорудованных местах и лишь один – при спасении утопающего.

Как было отмечено, на сегодняшний день акмолинскими спасатели навыкам плавания обучено более 1500 детей региона.

Между тем, по сведениям РГП «Казгидромет», в предстоящие дни в Акмолинской области будет преобладать температурный фон до 35 градусов тепла. В связи с этим ожидается массовое посещение водных акваторий региона жителями и гостями области. Поэтому спасатели в очередной раз напомнили о правилах поведения на воде и призвали граждан быть более внимательными при купании.







