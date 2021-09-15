Троих россиян без ПЦР-справок не пустили в Казахстан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В карантинный стационар за сутки на границе в Павлодарской области поместили двух казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки въезд в страну запрещен трем гражданам Российской Федерации, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санэпиднадзора Павлодарской области.

По словам эпидемиологов, за последние сутки через госграницу в Казахстан в Павлодарской области прошли 510 человек. В карантинный стационар помещены два казахстанца. На автопереходе на посту «Урлютобе» выявлен подтвержденный случай COVID-19 с бессимптомным течением болезни у жителя Усть-Каменогорска.

«С момента введения ограничений в область прибыло 194 286 человек, из них 102 127 водителей, осуществляющих международные перевозки и 92 159 пассажиров. Проведено 41 053 ПЦР-обследования, выявлено 263 завозных случая с бессимптомным течением болезни», - добавили в региональном ДСЭК.