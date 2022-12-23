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Троих пропавших в степи пастухов нашли спасатели Улытауской области

23 Декабря 2022, 07:53
Троих пропавших в степи пастухов нашли спасатели Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Поиски трех пастухов спасатели вели в Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

21 декабря 2022 года на поиски пасущегося скота вышли три человека из крестьянского хозяйства «Бірлестік» Жанааркинского района Улытауской области. Родственники и работники крестьянского хозяйства не смогли установить с ними связь и в 20:30 того же вечера, сообщили о их пропаже.

В 22:20 часов на место зимовки прибыл борт № 5 ПЧ № 6 Жанааркинского района, в составе пяти человек. Неподалеку от зимовки до прибытия сотрудников ЧС силами работников крестьянского хозяйства найдены двое из пастухов. Со слов сотрудников люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Поиски еще одного пастуха продолжались, в 00:15 часов на связь вышел инженер ОЧС Жанааркинского района и сообщил о том, что третий пастух найден, неподалеку от зимовки Караша. Его эвакуировали в крестьянское хозяйство «Бірлестік».

МЧС призывает граждан, при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с погодными условиями и соблюдать правила безопасности.


Фото: gov.kz

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