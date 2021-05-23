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    21:56, 22 Май 2021 | GMT +6

    Троих пропавших мужчин обнаружили в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области благополучно завершилась поисково-спасательная операция. Трое пропавших мужчин найдены в 200 км от села Акадыр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгат Уали.

    «Поисковые работы пропавших велись на протяжении двух дней с 21 по 22 мая воздушным судном «МИ-171» Казавиаспас. В поисковых работах были задействованы спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции Кызылординской области, местных исполнительных органов, пилоты и вертолет Казависпас, а также родственники пропавших», - сообщил Талгат Уали

    В целях недопущения подобных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении мер безопасности при выезде в степную местность.


    Теги:
    МЧС Кызылординская область Главная
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