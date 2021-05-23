Троих пропавших мужчин обнаружили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области благополучно завершилась поисково-спасательная операция. Трое пропавших мужчин найдены в 200 км от села Акадыр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгат Уали.

«Поисковые работы пропавших велись на протяжении двух дней с 21 по 22 мая воздушным судном «МИ-171» Казавиаспас. В поисковых работах были задействованы спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции Кызылординской области, местных исполнительных органов, пилоты и вертолет Казависпас, а также родственники пропавших», - сообщил Талгат Уали

В целях недопущения подобных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении мер безопасности при выезде в степную местность.