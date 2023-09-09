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    13:13, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Троих павлодарцев осудили за вымогательство

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре троих человек осудили за вымогательство. В апреле один из них в знак протеста против давления полиции совершил самоподжог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По материалам областного суда, в январе этого года трое павлодарцев сговорились вымогать деньги у знакомого, пользуясь его токсикоманической зависимостью. Путём шантажа и побоев у него отняли 30 тысяч тенге. В марте злоумышленники повторили свою схему, только в этот раз у потерпевшего потребовали 800 тысяч тенге. Он обратился в полицию.

    Подсудимые признали свою вину только по одному факту – вымогательство 30 тысяч тенге.

    Как постановил суд, их действия квалифицируются по пунктам 1, 2, 3 части второй статьи 194 УК – вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.

    В итоге трое вымогателей признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на три года.


    Теги:
    Суды Павлодарская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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