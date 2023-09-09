Троих павлодарцев осудили за вымогательство
По материалам областного суда, в январе этого года трое павлодарцев сговорились вымогать деньги у знакомого, пользуясь его токсикоманической зависимостью. Путём шантажа и побоев у него отняли 30 тысяч тенге. В марте злоумышленники повторили свою схему, только в этот раз у потерпевшего потребовали 800 тысяч тенге. Он обратился в полицию.
Подсудимые признали свою вину только по одному факту – вымогательство 30 тысяч тенге.
Как постановил суд, их действия квалифицируются по пунктам 1, 2, 3 части второй статьи 194 УК – вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.
В итоге трое вымогателей признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на три года.