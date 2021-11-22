Троих пастухов эвакуировали в непогоду спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в спасательной операции задействована высокопроходимая техника, троих пастухов эвакуировали из зимовки в Уланском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ДЧС ВКО рассказали, что в связи со штормовой погодой, которая бушевала в области трое суток, на телефон «112» поступило сообщение о том, что требуется эвакуация работников крестьянского хозяйства из зимовки Уланского района, путь к которым отрезан переметами.

«Незамедлительно к месту выехали спасатели на вездеходе «Трэкол». Сложная местность, переметы и бездорожье, отсутствие ориентиров и темное время усложняли проезд. Пастухов эвакуировали и доставили до города», - пояснили департаменте.