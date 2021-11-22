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    17:21, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Троих пастухов эвакуировали в непогоду спасатели в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в спасательной операции задействована высокопроходимая техника, троих пастухов эвакуировали из зимовки в Уланском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В ДЧС ВКО рассказали, что в связи со штормовой погодой, которая бушевала в области трое суток, на телефон «112» поступило сообщение о том, что требуется эвакуация работников крестьянского хозяйства из зимовки Уланского района, путь к которым отрезан переметами.

    «Незамедлительно к месту выехали спасатели на вездеходе «Трэкол». Сложная местность, переметы и бездорожье, отсутствие ориентиров и темное время усложняли проезд. Пастухов эвакуировали и доставили до города», - пояснили департаменте.


    Теги:
    ДЧС Спасение Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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