Троих пьяных водителей могут лишить свободы до пяти лет в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На автодорогах Алматинской области в течение двух дней задержали 8 водителей, уличенных в употреблении алкоголя, троим из которых грозит уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Последний факт зарегистрирован в Талдыкоргане, где полицейские задержали 37-летнего мужчину, управлявшего автомашиной «Хюндай Акцент» в состоянии средней степени алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что задержанный ранее был лишен водительских прав за это же правонарушение.

«Специализированный административный суд Талдыкоргана в декабре 2019 года уже выносил решение о лишении его прав управления автотранспортом сроком на три года. Этот факт уже вторичный, предусматривающий согласно изменению в законодательстве более жесткое наказание. То есть возбуждение уголовного производства по статье 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Автомашина водворена на спецстоянку, а задержанный помещен под стражу в ИВС городской полиции», - сообщил старший дознаватель УП Талдыкоргана Дидар Сеитжан.

Задержанный водитель уже раскаялся, попросив суд и правоохранителей о снисхождении.

«Я понимаю, что незнание законов не освобождает от ответственности. Но тем не менее, я прошу всех о снисхождении. Я виноват, осознал и очень раскаиваюсь в содеянном. Уверяю, больше такого не повторится», - заявил водитель.