Троих мужчин спасли на водоеме в Усть-Каменогорске

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 6 мая в 23 часа 39 минут в ДЧС ВКО поступило сообщение, что в Усть-Каменогорске в районе причала Аблакетка потерялись трое мужчин на лодке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На место происшествия незамедлительно выдвинулось подразделение Оперативно-Спасательного Отряда ДЧС ВКО. Добравшись до места, спасатели обнаружили перевернутую резиновую лодку и трех пострадавших 1986, 1989, 1990 года рождения в воде.

Также на крики мужчин о помощи прибыл катер и сотрудник, расположенной поблизости резиденции «SUNRISE» Эдуард Лискаускас, который вместе с охранником Охранного агентства «Жолбарыс- Кузет» Талгатом Дарубаевым вытащили пострадавших совместно с спасателями на берег. После чего сотрудниками Оперативно-Спасательного Отряда ДЧС ВКО перевернутая лодка была доставлена на берег.

Несчастный случай произошел по причине нарушения элементарных мер безопасности, лодка, рассчитанная на двух человек, была перегружена, поэтому и перевернулась на воде, а находящиеся в ней трое мужчин находились без спасательных жилетов.

«Находясь в лодке, имейте спасательные жилеты и круг и не перегружайте ее. В ночное время выход на плавсредствах не рекомендуется. Управляя маломерным судном, категорически запрещается управлять им в алкогольном опьянении. При чрезвычайной ситуации сразу же сообщайте по номеру 112», - напомнили о строгом соблюдении мер безопасности на водоемах в ДЧС ВКО.