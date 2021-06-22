Троих мужчин сдуло на надувном матрасе по Тоболу в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — Инцидент произошёл на акватории реки Тобол в Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы ДЧС области.

В Рудном троих мужчин среднего возраста, которые решили поплавать на надувном матрасе по реке Тобол, унесло течением и прибило к отдалённому острову в 200 метрах от берега.

«Самостоятельно выбраться им не удалось, и они позвонили в службу спасения «112». Буквально через 40 минут в помощь отдыхающим спасательное подразделение Костаная в составе 3 человек личного состава и одной моторной лодки прибыло к месту спасения. Мужчин доставили на берег. В результате происшествия никто из них не пострадал»,- сообщили в ведомстве.

Спасатели напоминают о том, что если в случае чрезвычайной ситуации грозит опасность, необходимо звонить по номеру «101» или в единую службу спасения «112».