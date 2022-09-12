Троих мужчин поставили на учет за занятие проституцией в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 сентября по области проведено оперативно- профилактическое мероприятие «Стоп-трафик», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Кызылординской области на территории области выявлено 4 уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, из них факт вовлечения к занятию проституцией (ст. 308 УК РК) и 3 факта занятия сводничеством (ст. 309 УК РК).

В ходе рейдовых мероприятий за приставание в общественном месте в отношении 43 правонарушителей наложены административные взыскания по ст. 449.

Кроме того, 4 гражданки за предоставление помещения для занятия проституцией привлечены к административной ответственности согласно статье 450 КоАП РК. На учет поставлено 11 лиц, один из них за сводничество, остальные - за занятие проституцией, трое из которых мужчины. Профилактические работы продолжаются.





Фото: polisia.kz











