Троих мужчин из снежного заноса спасли сотрудники ДЧС Алматинской области
«18 февраля на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на участке Карауылтобе Ыргайтинского сельского округа Алакольского района в снежном заносе застряла автомашина марки «УАЗ» с пассажирами. На место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона из села Акши«, - сообщили в ДЧС.
Как выяснилось, трое мужчин на автомашине «УАЗ», возвращаясь из крестьянского хозяйства, попали в снежный занос и самостоятельно не смогли продолжить движение.
«В ходе принятых мер спасателями ДЧС Алматинской области из снежного заноса они были спасены. Спасенных доставили на станцию Коктума, никто из них в медицинской помощи не нуждался. В операции приняли участия три спасателя и одна единица высокопроходимой техники «ТРЭКОЛ», - пояснили в пресс-службе ведомства.