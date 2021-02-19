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    20:45, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Троих мужчин из снежного заноса спасли сотрудники ДЧС Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасением трех человек завершилась помощь сотрудников ДЧС Алматинской области, оказанная местным жителям в одном из отдаленных участков региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 февраля на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на участке Карауылтобе Ыргайтинского сельского округа Алакольского района в снежном заносе застряла автомашина марки «УАЗ» с пассажирами. На место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона из села Акши«, - сообщили в ДЧС.

    Как выяснилось, трое мужчин на автомашине «УАЗ», возвращаясь из крестьянского хозяйства, попали в снежный занос и самостоятельно не смогли продолжить движение.

    «В ходе принятых мер спасателями ДЧС Алматинской области из снежного заноса они были спасены. Спасенных доставили на станцию Коктума, никто из них в медицинской помощи не нуждался. В операции приняли участия три спасателя и одна единица высокопроходимой техники «ТРЭКОЛ», - пояснили в пресс-службе ведомства.



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