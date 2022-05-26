26 Мая 2022 21:29

Троих костанайцев наказали за долги по алиментам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Прокуратура города Костаная в текущем году добилась привлечения к уголовной ответственности трех злостных должников за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нерадивые отцы имели реальную возможность оплачивать алименты на содержание детей. Общая задолженность составила 6,8 млн тенге. К примеру, гражданин К. в течение 5 лет не платил алименты на содержание троих детей, долг составил 3,8 млн тенге. В ходе досудебного расследования должник осознал вину, погасил 120 тыс. тенге, официально трудоустроился и ежемесячно производит выплаты, - сообщили в прокуратуре. — Другой пример: с 6 мая 2022 года судом рассматривается уголовное дело в отношении гражданина С., который на протяжении 4 лет не выплачивает алименты малолетней дочери. Задолженность составила 1,8 млн. тенге.

Необходимо отметить, что должник С. повторно привлекается к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов и включен в реестр злостных должников».

Всего по инициативе прокуратуры города с начала года начато досудебное расследование в отношении 12 должников по алиментам на содержание 28 детей.

Кроме того, прокуратурой проводятся рейдовые мероприятия с участием судебных исполнителей и полиции, в ходе которых к административной ответственности за неисполнение решения суда привлечено 18 должников, из них 7 арестованы на срок до 7 суток, остальным наложен штраф на общую сумму 170 тыс. тенге.

Трудоустроено также 6 должников и взыскано алиментов на сумму 18,5 млн тенге.