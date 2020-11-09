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Троих детей и жену обнаружил убитыми павлодарец

9 Ноября 2020 17:32
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Троих детей и жену обнаружил убитыми павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Попав к себе домой, он обнаружил трупы супруги, детей трёх, пяти и семи лет с признаками насильственной смерти, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Девятого ноября, в 12.00, в полицию поступило сообщение от мужчины, что в квартире по улице Айманова, 2, обнаружены четыре трупа. Прибывшими на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что, вернувшись домой, владелец квартиры не смог открыть дверь, так как дверь изнутри была закрыта на засов; попросив у соседей болгарку, вскрыл дверь», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

По информации стражей порядка, когда он зашёл в квартиру, то в одной из комнат обнаружил труп супруги и троих малолетних детей (2013, 2015 и 2017 годов рождения) с признаками насильственной смерти. Мужчина с женой жили вместе, дети - от совместного брака. Порядок в квартире нарушен не был. Полицию вызвал он сам.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части третьей. Назначен ряд экспертиз», - сообщил замначальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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