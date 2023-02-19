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Троих детей эвакуировали из зоны разлива талых вод в Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Февраля 2023, 00:54
Троих детей эвакуировали из зоны разлива талых вод в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Алматинской области спасли троих несовершеннолетних детей, которые оказались отрезаны от села талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«18 февраля в 18:15 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района за скотным рынком «Аманат» трое несовершеннолетних мальчиков из-за разлива талых вод из арычной сети и подтопления поляны, остались отрезанными от населенного пункта. На место происшествия направили сотрудников департамента по ЧС. Выяснилось, что дети играли на поляне и из-за подъема талых вод не смогли самостоятельно вернуться домой», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Детей эвакуировали. В медицинской помощи не нуждались.



Фото: пресс-службы МЧС РК
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