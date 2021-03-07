Троих человек спасли и 15 эвакуировали с автодороги в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Улытауском и Осакаровском районах проводились поисковые и аварийно-спасательные работы. Спасатели нашли трех пропавших мужчин и эвакуировали 15 человек, которые застряли в снежном заносе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 9:40 5 марта в Улытауском районе силами ДЧС, местных исполнительных органов, полиции и местного населения проводились поиски трех человек, которые 3 марта выехали на грузовом автомобиле из села Сарлык Амангельдинского сельского округа Улытауского района. Пропавшие направлялись в Костанайскую область, но к месту назначения не прибыли.









«Пропавшие были найдены в 30 км севернее от с.Сарлык и доставлены на зимовку Байсакал Костанайской области. Выяснилось, что автомобиль остановился в снежном заносе, самостоятельно выехать не смогли. В медицинской помощи спасенные не нуждались», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

















В этот же день в 23:25 в Осакаровском районе на 1076 км автодороги «Кызылорда – Павлодар» в 10 км от п. Молодежный силами ДЧС из застрявших в снежном заносе 5 легковых автомобилей эвакуировано 15 человек, из них 2 детей. Люди были доставлены в п. Молодежный, в медицинской помощи не нуждались.









Также в Осакаровском районе на 1137 км автодороги «Алматы - Екатеринбург», в 6 км от п. Осакаровка, в 04:45 6 марта силами ДЧС на очищенный участок дороги из снежного заноса отбуксирована легковая автомашина, в салоне находился 1 человек.

Напомним, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков.