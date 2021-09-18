Троих человек наказали за курение и распитие алкоголя на ж/д вокзале Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За курение и распитие алкоголя на вокзале в Алматы трое человек привлечены к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, 56-летнюю жительницу Костанайской области сотрудники Линейного управления полиции задержали в зале ожидания станции Алматы 1. Женщина находилась в нетрезвом состоянии. В отношении гражданки составлен протокол (ч.1, ст. 440 КоАП РК) и наложен штраф в размере 5 МРП.

Чуть позже нетрезвый 41-летний житель Восточно-Казахстанской области, сойдя с поезда сообщением «Кызылорда-Семей», находился на перроне вокзала. Материалы по ч. 3 ст. 440 направлены в специализированный административный суд г. Семей. За распитие алкоголя в общественных местах мужчина привлекается второй раз с начала года.

Также в ходе рейдовых мероприятий был зафиксирован случай курения в местах, где введен запрет. По данному факту на жителя Алматинской области составлен протокол и наложен штраф в размере 15 МРП (ч.1 ст. 441 КоАП РК).

Напомним, с начала текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности более 32 000 правонарушителей, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде- 3 300, также за нарушение запрета курения- 693 человек.