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    22:28, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Троих человек наказали за курение и распитие алкоголя на ж/д вокзале Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За курение и распитие алкоголя на вокзале в Алматы трое человек привлечены к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, 56-летнюю жительницу Костанайской области сотрудники Линейного управления полиции задержали в зале ожидания станции Алматы 1. Женщина находилась в нетрезвом состоянии. В отношении гражданки составлен протокол (ч.1, ст. 440 КоАП РК) и наложен штраф в размере 5 МРП.

    Чуть позже нетрезвый 41-летний житель Восточно-Казахстанской области, сойдя с поезда сообщением «Кызылорда-Семей», находился на перроне вокзала. Материалы по ч. 3 ст. 440 направлены в специализированный административный суд г. Семей. За распитие алкоголя в общественных местах мужчина привлекается второй раз с начала года.

    Также в ходе рейдовых мероприятий был зафиксирован случай курения в местах, где введен запрет. По данному факту на жителя Алматинской области составлен протокол и наложен штраф в размере 15 МРП (ч.1 ст. 441 КоАП РК).

    Напомним, с начала текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности более 32 000 правонарушителей, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде- 3 300, также за нарушение запрета курения- 693 человек.

    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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