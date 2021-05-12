Троих браконьеров с рыбой задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с начала года выявили 122 факта нарушения правил рыболовства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года сотрудниками полиции в Павлодарской области выявлено 122 факта нарушения правил рыболовства, в том числе 8 в районе Аккулы», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

К примеру, полицейские района Аккулы в ходе рейда вблизи села Малыбай Малыбайского сельского округа остановили автомашину марки «Mitsubishi Mirage». В салоне находились трое сельчан.

«При осмотре в багажном отделении обнаружены лодка резиновая, рыболовные сети и рыба разных видов. По факту грубого нарушения правил рыболовства в отношении троих нарушителей возбуждены административные производства по статье 383 части третьей КРКоАП РК («Грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния» - прим. авт.)», - рассказал начальник отдела полиции района Аккулы Павлодарской области Таскын Бодиев.

Материал о случившемся направлен в суд для принятия процессуального решения.