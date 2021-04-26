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    14:13, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Троих бойцов Нацгвардии наградили посмертно во время пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости государственными наградами награждены 214 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За мужество и самоотверженность при выполнении задач в условиях пандемии двое военнослужащих награждены орденом «Айбын» (посмертно), один военнослужащий орденом «Құрмет» (посмертно), 52 военнослужащих медалью «Халық алғысы», - уточнил Савердин Имиров на брифинге в СЦК.

    Всего, по его данным, за годы Независимости государственными наградами награждены 214 военнослужащих Национальной гвардии, из них 25 посмертно.

    «Подвиги воинов национальной гвардии широко освещаются в СМИ, экранизированы в художественные и документальные фильмы, такие как «Шестой пост» и «Казбат», основанные на реальных событиях», - добавил Савердин Имиров.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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