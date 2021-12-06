Троих без вести пропавших нашла полиция в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейскими установлено местонахождение троих без вести пропавших в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение трех без вести пропавших и задержанв три разыскиваемых уголовных преступника», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Так, по его словам, в городе Нур-Султан задержан гражданин Узбекистана, 1984 года рождения, находившийся в межгосударственном розыске за торговлю людьми УВД Наманганской области МВД Республики Узбекистан.

«В отношении последнего применен экстрадиционный арест. Работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, продолжается и находится на контроле», - заверил Канат Нурмагамбетов.

Он призвал казахстанцев сообщать о таких преступлениях.

«В случае, если вы стали очевидцами или свидетелями таких правонарушений, просим

не оставаться в стороне и отреагировать на ситуацию, позвонив на номер 102 или телефон доверия «116 16», либо обратиться в ближайший полицейский участок», - заявил Канат Нурмагамбетов.

Он также дал рекомендации гражданам, как не стать жертвой торговли людьми:

- не отдавайте никому свои документы;

- избегайте сомнительных предложений о работе;

- при выезде в другой город или страну оставляйте копии своих документов и информацию о вашем местонахождении своим родным и близким;

- уточняйте контактные данные дипломатического представительства РК в стране, в которую направляетесь.

«Также отмечу, что в каждом регионе работают неправительственные организации, которые готовы оказать бесплатную помощь пострадавшим и помочь в восстановлении документов, временном проживании и предоставлении других специальных социальных услуг», - заключил Канат Нурмагамбетов.