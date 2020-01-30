Троих актюбинцев осудили за пропаганду терроризма

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В суде № 2 города Актобе вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма в отношении троих актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Согласно материалам дела, 16 марта 2019 года трое актюбинцев Б.Бисембаев, А.Даулетов, Е.Кулынтай, находясь в частной бане, воздействовали на мировоззрение и религиозные взгляды путем осуществления пропаганды терроризма в отношении своих единоверцев, недостаточно сведущих в вопросах религии Ж., Н. и А. Также они распространяли взгляды о необходимости насильственных действий, об обязательном участии в вооруженном джихаде, готовности выезда за пределы страны с целью участия в деятельности террористических организаций.

11 апреля 2019 года А.Даулетов и Е.Кулынтай продолжили свои преступные действия по пропаганде терроризма в отношении своих единоверцев Т. и Д.

Б.Бисембаев был признан виновным в том, что 3 июля 2019 года с целью участия деятельности террористической группы и в совершаемых ею актах терроризма, при пересечении государственной границы РК и РФ с целью дальнейшего выезда в Сирию был задержан сотрудниками Пограничной службы КНБ РК, и передан сотрудникам ДКНБ РК по Атырауской области.

Кроме того, при обыске по месту жительства у А.Даулетова было обнаружено и изъято растение рода – конопля, общим весом 726 грамм, а у Е.Кулынтай - спичечный коробок с марихуаной высушенной, общим весом 0,31 грамм.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, принял во внимание признание подсудимыми вины, их раскаяние, отсутствие судимости у Даулетова А. и Бисембаева Б., наличие на иждивении Бисембаева четверых несовершеннолетних детей, а у Кулынтай Е. - одного малолетнего ребенка.

Отягчающие обстоятельства установлены только у Кулынтай в виде рецидива преступления.

Суд, учитывая наличие по делу обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, назначил троим осужденным по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания Даулетову А. и Бисембаеву Б. в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а Кулынтай Е. в уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.