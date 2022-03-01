Трогательные истории за 40 лет работы вспомнила медсестра из Павлодара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечается День благодарности. С каждым годом этот праздник приобретает все больше оттенков значения, становится все более важным. В этом году МИА «Казинформ» предлагает обратить внимание на работу медиков. О своей работе, сложностях и трогательных моментах рассказала в интервью медсестра Павлодарской областной детской инфекционной больницы Сандугаш Керимжанова.

- Сколько лет Вы уже работаете в медицине?

- Уже 40 лет. Я работаю с 1982 года, с того момента, как поступила в медколледж на вечернее отделение. Для тех, кто учился в вечернее время, обязательно нужно было работать. Здание больницы, в котором мы работаем сейчас, мы еще и сами помогали строить. После работы бегали, таскали керамзит, стекла, мыли, убирали. Потом переехали в новое здание и по сей день здесь.

- За это время Вы, наверное, услышали много слов благодарности?

- Да, конечно, очень много благодарных мам, также грамот, благодарностей. У нас детская больница, малышам приходится вставлять катетеры и в то же время успокаивать мам. Но и при этом сейчас стало больше случаев, когда с порога пациенты начинают возмущаться.

- Какие случаи Вы запомнили на всю жизнь за это время?

- Случаев очень много. В нашей больнице всегда было очень много подкидышей. Помню малышку Жанночку... Пока мы ее не оформили в детский дом, она все никак не могла пойти, получала массаж постоянно у нас, и вот в один день она пошла, держалась за стеночку на своих слабеньких ножках и кричала заведующей отделением: «Мама, мама, мама, меня обижают, мне не дают первое, сказали кушать и спать!». Эта сцена растрогала меня до слез. Она уже выросла, вышла замуж, сейчас мы уже потеряли с ней связь. Еще один случай помню, как поступила к нам мамочка, молодой врач, только окончила вуз, с малышом. Они лежали в отдельном боксе, ребенок перестал подавать признаки жизни. Она кричала, я побежала и оказала первую помощь, ребенка привела в чувство. Сейчас ему уже 20 лет, а она все еще пишет мне благодарности. Сама сейчас работает в структуре регионального здравоохранения.

- А подкидышей оставляли сами родители?

- Когда детей оставляют на улице, они как правило попадают к нам, так как у них часто бывает температура. И пока все анализы ребенок не сдаст, мы не можем его передать в детдом. Раньше у нас было очень много подкидышей, отовсюду они попадали к нам. Многие наши сотрудники усыновили и удочерили оставленных малышей. Сейчас подкидышей стало намного меньше.

- За 40 лет работы Вы хотя бы раз пожалели о выборе профессии?

- Жалею только из-за зарплаты, все-таки она у нас очень низкая. Дополнительные выплаты были по работе с коронавирусными пациентами, но это время - около трех месяцев. Вы знаете, я недавно хотела воспользоваться возможностью и снять с пенсионных накоплений излишки на улучшение жилищных условий своему ребенку. За 40 лет у меня не накопилось даже трех миллионов тенге, поэтому я не могу снять нисколько. Обидно, конечно... Зарплату нам повышают, но вместе с зарплатой растут и цены.

- Какие еще сложности испытываете во время рабочего процесса?

- Это нехватка медицинских расходных материалов, постоянно приходится выпрашивать. Еще одна проблема - это текучка кадров. Раньше в коллективе изменения были редки, нас держали, старались выполнять требования, лишь бы мы оставались. В последнее время постоянно меняются сотрудники, приходят молодые.

- Я знаю, что у вас в больнице не так давно произошел пожар. Расскажите, как это было?

- Конечно, было очень страшно. И, в первую очередь, за детей, они и так больны, а среди них еще и астматики. Это было ночью, все пациенты спали, я дежурила, была в процедурном кабинете, отключился свет, его не было минут 15, потом включился и хлопок, в одной из палат из-за сильного потока энергии взорвалась лампочка. Черные клубы дыма по всему отделению, гарь, ничего не видать, дышать нечем, по всему коридору искали детей, открывали двери палат, там направляли мамочек, которые были в шоке, от страха не знали, куда бежать, и кого в чем выводили. По списку проверяли всех. Сразу же приехала бригада скорой помощи, все четыре отделения больницы были задействованы.

- Какие мысли Вас посещали в тот момент?

- Главное, никого не потерять, всех-всех детей вместе с мамами вывести. В моем отделении было 20 человек.

- Все обошлось без жертв?

- Никто не пострадал. Отработали все быстро и слаженно, этому мы тоже обучаемся, как действовать в экстренных ситуациях, регулярно проводится инструктаж.

- Благодарю за беседу и за Вашу ежедневную работу!