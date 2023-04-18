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Трофейный 100-летний пистолет сдали в полицию в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
18 Апреля 2023, 17:25
Трофейный 100-летний пистолет сдали в полицию в Жамбылской области Фото пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе акции по выкупу оружия обнаруживаются уникальные экземпляры. Житель Жамбылской области принес пистолет, который займет свое место в музее полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в регионе проходит ежегодная республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения.

«В отдел полиции Кордайского района с заявлением обратился 74-летний местный житель, который принес незарегистрированный нарезной пистолет марки «Фроммер Лилипут» калибра 6.35 мм, - рассказали в ведомстве. – Оружие осталось от отца, который был участником Великой Отечественной войны, призван на фронт в 1942 году в возрасте 17 лет».

Сын пояснил, что отец служил пулеметчиком в войсках Красной Армии, воевал в Венгрии и Румынии. Данный пистолет был добыт им в качестве трофея в ходе Ясско-Кишинёвской операции.

Пистолет «Фроммер Лилипут» разработан в 1923 году Рудольфом Фроммером и предназначен для самообороны на коротких расстояниях, серийно производился на заводе Fegyvergyar в столице Венгрии городе Будапеште.

«Пистолет направили на экспертизу, по результатам которой мужчине за него будут выплачены денежные средства. После окончания акции данное оружие передадут в музей департамента полиции Жамбылской области», - уточнили в пресс-службе ведомства.

«Главной целью акции является профилактика правонарушений с применением огнестрельного оружия. Подобные экзотические экземпляры, как этот пистолет, давно не встречались. Ранее бывало также кустарно изготовленное или раритетное оружие. Но, в основном, граждане сдают оставшиеся от родственников предметы охотничьего снаряжения. За добровольную сдачу предметов вооружения жители получают выплаты, а оружие подлежит уничтожению», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

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С начала проведения акции в полицию сдано 32 единицы огнестрельного оружия (6 нарезного и 26 гладкоствольного) и 3 патрона калибра 6,5 мм. Акция продлится до полного освоения выделенных денежных средств.

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Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.

Как сообщалось ранее, маузер 1896 года выпуска сдали в полицию в Атырау.

Жамбылская область   МВД РК  
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