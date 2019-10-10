Трофейная охота: каких животных могут разрешить к отстрелу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев рассказал, отстрел каких именно животных планируется разрешить в Казахстане на трофейной охоте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По трофейной охоте: мы предполагаем, что это будет охота на редкие виды животных - архаров и горных баранов. Такая мера сегодня обсуждается, разработана модель устойчивого развития по трофейной охоте. Это нормальный мировой опыт, который показал свою состоятельность. В тех странах, где это механизм введен, популяция у тех же горных баранов и архаров значительно выросла. То есть, это уже научно доказано», - сказал Уркен Бисакаев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, такая модель предполагает, что в течение года будут изыматься из природы животные, которые уже не влияют на популяцию. Он пояснил, что слово «изыматься» подразумевает отстрел животных.

«Таким образом, мы даем возможность более молодым самцам становиться на их место. По нашим подсчетам, это примерно до 30 баранов в год. И основной принцип такого нововведения будет научной целью. Есть научная методика, для этого будет обеспечиваться обучение егерей. Научным методом они смогут определять возраст барана, согласовывать его отстрел. Сегодня мы только внедряем эти понятия в закон», - отметил спикер.

Напомним, в рамках презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в законодательство РК «О туристской деятельности» Министерство культуры и спорта предложило развивать трофейную охоту. Одним из пунктов законопроекта стало предложение разрешить отстрел старых самцов некоторых видов диких животных.