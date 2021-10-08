Трое жителей столицы украли автомобиль и «оттюнинговали» его под другую модель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трое жителей Нур-Султана угнали автомобиль в Целиноградском районе Акмолинской области, «оттюнинговали» его под другую модель и разъезжали по столице. Для раскрытия преступления потребовалось несколько месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 21 июля 2021 года к сотрудникам обратился 27-летний житель села Софиевка с заявлением о том, что ночью неизвестным лицом со двора была похищена автомашина марки «ВАЗ 2114». Сумма ущерба составила 700 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое жителей столицы в возрасте 19, 27 и 34 лет. В ночь на 21 июля злоумышленники заметили во дворе автомашину. Сначала они вытолкали автомобиль со двора, чтобы не привлекать внимание. Затем, проникнув в салон через незапертый багажник, уехали в столицу», - поделились в ведомстве.

Чужой автомобиль они решили использовать в личных целях. А чтобы не возникало подозрений, мужчины «оттюнинговали» машину, видоизменив ее внешний вид под «ВАЗ 2109».

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража».



