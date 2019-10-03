Трое жителей столицы по ночам промышляли кражей ограждений на трассе «Нур-Султан-Петропавловск»
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое жителей столицы промышляли кражей ограждений на трассе «Нур-Султан-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, в Акмолинской области сотрудники полиции задержали на месте преступления воров, промышлявших кражами на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск».
«Заявление о похищении поступило 26 августа 2019 года в Шортандынский РОП от 37-летнего жителя города Нур-Султана, специалиста АО «НК «Қазавтожол», являющегося оператором автомобильных дорог. Позже были зафиксированы два аналогичных эпизода кражи металлических ограждений автодороги. Было установлено, что подозреваемые совершали преступления в ночное время», - рассказали в ведомстве.
Сотрудники подразделений криминальной полиции Акмолинской области организовали засаду, которая помогла поймать преступников - трех жителей города Нур-Султана на месте совершения преступления.
«Ночью 20 сентября полицейские стали свидетелями того, как неизвестные выкручивали металлические консоли дорожного ограждения и грузили в припаркованную у трассы машину. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование, выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям», - добавили в полиции.
Уголовное расследование по выявленным фактам проводится по ст. 188 УК РК «Кража».
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