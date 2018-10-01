Трое юношей-боксёров от Казахстана выступят на Олимпиаде в Аргентине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Буэнос-Айрес на летние юношеские Олимпийские игры, которые открываются 7 октября 2018 года, отправляются пятеро казахстанских боксёров - две девушки и трое юношей. В составе команды - чемпион Азии Талгат Шайкен (64 кг) из Акмолинской области, чемпион Азии и серебряный призер мира Айбек Оралбай (91 кг) из Астаны и чемпион Азии и серебряный призер мира Дамир Тойбай (+91 кг) из Алматы, передает пресс-служба КФБ.

Старший тренер молодежной сборной РК по боксу Галымбек Кенжебаев рассказал о своих подопечных и поделился своими ожиданиями от Олимпиады.

- Лицензии разыгрывались еще до чемпионата мира на первенстве Азии. Чемпионат Азии проходил в апреле в Таиланде, и буквально в течение недели после окончания первенства мы уже должны были дать состав боксеров на юношескую Олимпиаду. На игры отбирались только золотые призеры Азии - их, как вы знаете, у нас было шесть. Пришлось отобрать только троих ребят из числа тех, кто хорошо выступил на континентальном первенстве, показал себя на других крупных турнирах в течение года и лидировал в своей весовой категории. Например, чемпион мира Нурбек Оралбай не едет на игры, так как он не завоевал лицензию на чемпионате Азии - в том финале Нурбек в равном бою уступил тайскому боксеру. У нас в сборной много хороших ребят - тот же Ермахан Жакпеков (69 кг), чемпион Азии, также не поедет в Буэнос-Айрес. Или Махмуд Сабырхан (49 кг) - его весовую категорию совсем убрали с программы Олимпиады в пользу женских весовых категорий.



- Как прошла ваша подготовка?



- Мы накануне прилетели из Урумчи. Команда Синьцзяня из Синьцзянь-Уйгурского автономного круга пригласила нас к себе. Там сильная боксерская команда, у них работают наши тренеры - заслуженный тренер Дамир Буданбеков, экс-главный тренер национальной сборной, Нургали Сафиуллин, бывший старший тренер национальной сборной команды. Всего было около 40 боксеров на сборах.



- Будет ли у вас время акклиматизироваться в Аргентине перед стартом Олимпиады?



- Мы прилетаем в Буэнос-Айрес за 10 дней до начала боев. По регламенту молодёжной Олимпиады все спортсмены всех видов спорта прилетают и улетают в один день. С одной стороны, у нас пройдет акклиматизация, а с другой стороны у нас не будет спарринг-партнеров для подготовки. Но ранее у нас уже такое случалось - например, на прошлых Олимпийских играх с Аблайханом Жусуповым. Тогда мы где-то сами тренировались, где-то с другими командами объединялись.



- Сделаете ли какой-либо прогноз?



- В прошлые годы мы отбирались после чемпионата мира, у нас была возможность посмотреть на других боксеров и отобрать своих чемпионов. В этом году отбор произошел до чемпионата мира, и все континентальные первенства проходили почти в одни сроки, поэтому нам пришлось делать выбор «в тёмную». В категории 64 килограмма и супертяжелой категории кроме казахстанцев будут россияне, кубинцы, американцы - в общем, собрались все сильные боксеры. В категории 69 килограммов чемпионом мира стал россиянин, а наш боксер Ермахан Жакпеков (69 кг) стал серебряным призером, и их обоих не будет на Олимпиаде. В категории 75 килограммов Нурбек Оралбай стал чемпионом мира, второе место занял россиянин, чемпион Европы, третье место занял узбекский боксер, и всех этих спортсменов тоже не будет на Олимпиаде. Получается, олимпийским чемпионом может стать боксер среднего класса.



У нас будут сложные соперники, но мы надеемся, что сможем одержать победу. Мы надеемся на всех троих боксеров. Я считаю, что они все хорошо отбоксировали на чемпионате мира, и еще трое ребят могли стать чемпионами. В целом, мы надеемся на хороший результат.



