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Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
13 Мая 2022 00:15

Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Врачи рассказали о состоянии пострадавших от укуса волчицы в селе в Западно-Казахстанской области. Один человек остаётся в больнице, остальные находятся на амбулаторном наблюдении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Седьмого мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района волчица вошла в село и напала на людей. Пострадали четыре человека, один из которых четырёхлетний ребенок. Хищницу удалось ликвидировать, её голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировать пришлось и собак, которых волчица успела покусать.

12 мая в пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 58-летнюю женщину пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у неё укушенную рану правого плеча и рваную рану предплечья. Жизни женщины ничего не угрожает. Ещё двое направлены на амбулаторное наблюдение. Ребёнок находится в городе, он также на амбулаторном наблюдении.

Было ли у волчицы бешенство или нет, предстоит выяснить специалистам. Результат экспертизы будет готов в течение двух месяцев. Волчицу захоронили в районном скотомогильнике.


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