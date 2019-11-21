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Трое взрослых и четверо детей пострадали при взрыве газового баллона в ВКО

21 Ноября 2019 00:23
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Трое взрослых и четверо детей пострадали при взрыве газового баллона в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Взрыв газового баллона произошел в частном доме в городе Аягоз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

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«20 ноября в 20:50 в частном жилом доме в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области произошел взрыв 5-литрового газового баллона, в результате которого обрушились потолочные перекрытия и стены», - сообщает ведомство.

В больницу доставлены семь пострадавших, четверо из них - дети. Двое взрослых находятся в реанимационном отделении.

Причины взрыва газового баллона уточняются.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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