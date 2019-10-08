Трое восточноказахстанцев утонули во время рыбалки

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС ВКО поступила информация о том, что в Уланском районе на реке Канайка, в 3 км от села Ново-Канайка местными жителями извлечено из воды тело мужчины, 1958 г.р., который во время рыбной ловли по неосторожности упал с лодки и утонул. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В Кокпектинском районе на Бухтарминском водохранилище в 17 км от села Кулынжон утонули 2 рыбака, 1981 и 1983 г.р., которые выехали на рыбалку на резиновой лодке. 7 октября тела утонувших обнаружены и извлечены из воды.

Все рыбаки находились без индивидуальных спасательных средств.

Спасатели еще раз напоминают всем рыбакам - главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому, и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Перед выходом на водоем, тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. В лодке необходимо быть в спасательном жилете, иметь с собой средства спасения.

Сегодня многие рыболовы пользуются резиновыми лодками. Необходимо учитывать, что эти плавсредства требуют особого ухода, так как их дно и борта легко прокалываются об острые камни и затопленные коряги. Не следует ставить резиновые лодки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить ужение и вернуться на берег. Такие плавсредства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во весь рост нельзя, даже перегибаться за борт небезопасно.

В случае, когда необходима помощь спасателей – звонить по телефонам: «112» или «101».