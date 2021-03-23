Трое военных погибли в результате инцидента с самолетом на аэродроме в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным военного ведомства, 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования».

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», - сказали в Минобороны.

При этом по данным источника, один из членов экипажа выжил.

Ранее в силовых структурах региона сообщали, что «три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. «Жертв среди мирного населения нет», - сообщили в ЕДДС.

Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.