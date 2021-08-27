Трое военных погибли на месте взрывов и пожара в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны сообщило о гибели троих военнослужащих при взрывах и пожаре на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».
В результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области погибли двое военнослужащих по контракту сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы, 1981 года рождения, ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич, 1981 года рождения, и служащий военизированной охраны гражданин Далибаев Оразбек Дайрабекович, 1969 года рождения.
«Сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды воинской части, проводя тушение пожара. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада, и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности.
Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибших. Со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших», - сообщили в ведомстве.
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