Трое водителей устроили опасную езду по серпантину в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель столицы и два жителя Туркестанской области устроили опасную езду по серпантину в Бурабае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, при мониторинге интернет-пространства акмолинскими полицейскими был выявлен пост о грубом нарушении правил дорожного движения в поселке Бурабай. Как следовало из публикации, 27 июня 2021 г. водители трёх автомашин устроили опасную езду по серпантину в Боровом.

«Изучив видео, сотрудники роты патрульной полиции установили личности правонарушителей. Ими оказались житель города Нур-Султана и два жителя Туркестанской области, которые работают в столице на стройке. 26-летний водитель автомашины марки «Toyota Сamry», 26-летний водитель автомашины марки «Daewoo Nexia» и 25-летний водитель автомашины марки «Lada Vesta» были привлечены к административной ответственности по двум статьям - ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», ст. 592 КоАП РК «Превышение установленной скорости движения». С мужчинами проведена беседа о недопущении впредь таких правонарушений», - отметили в ведомстве.

Как добавили полицейские, по поручению начальника департамента полиции Акмолинской области Арманбека Баймурзина в течение двух недель была усилена работа по обеспечению дорожной безопасности отдыхающих на территории Щучинско-Боровской курортной зоны в вечернее и ночное время. Полицейские проводили рейды на улицах, проезжей части дорог и прилегающих территориях. Упор был сделан на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост ДТП.

Только в ночь с 26 на 27 июня сотрудниками полиции было выявлено 84 нарушения ПДД. Трое водителей привлечены к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, один водитель управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления. Восемь граждан грубо нарушали ПДД, четыре автомашины были водворены на специальную стоянку.

«Автомобиль – не просто средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Поэтому призываю всех граждан соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми», - добавил генерал-майор полиции А. Баймурзин.



