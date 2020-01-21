Трое в масках похитили кабель на 1,5 млн тенге с жамбылского рудника

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В полтора млн тенге оценили стоимость похищенного с территории рудника в Таласском районе кабеля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«В Таласский районный отдел полиции обратился начальник ТОО «Секьюрити Сервис Центр» по факту хищения с территории рудника горно-перерабатывающего комплекса кабеля бурового станка, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. – Следствием было установлено, что ограбление произошло примерно в четыре часа утра, когда в сторожевое помещение ворвались трое неизвестных в черных масках. Избив и связав 59-летнего охранника, они похитили кабель на сумму полтора млн тенге».

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Темирбек Оразымбетов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых в возрасте 29-30 лет, жители Тараза и Туркестанской области. Под тяжестью неопровержимых улик они полностью признали свою вину.

Вещественные доказательства изъяты. Задержанные водворены в ИВС отдела полиции Таласского района.

Ведется досудебное расследование по статье 191 часть 2 («Грабеж»), санкции по которой предусматривают ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.