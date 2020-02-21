Трое суток в кювете лежит грузовая фура в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 18 февраля на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области в результате гололеда перевернулась грузовая автомашина с товаром. Более 3 суток водитель находится у машины, которую пока не могут вытащить из кювета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Грузовая автомашина марки «Mercedes» двигалась по направлению Кызылординской области, но на 1155 км трассы из-за гололеда водитель не справился с управлением, и груженая товаром автомашина съехала в кювет, перевернувшись на бок.

«Водитель, гражданин Кыргызстана, вынужден был остаться в зимней степи один на один со своей проблемой. Сейчас приняты все необходимые меры, но из-за повреждений автотранспорт не могут вытащить на дорогу, вызвали кран. Все эти дни в целях предотвращения мародерства, сотрудники отдела полиции Иргизского района Бауыржан Нургалиев, Серик Сарсенов и Бакдаулет Байдильдин охраняют фуру, находятся рядом с водителем, оказывая ему поддержку», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.