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Трое суток в кювете лежит грузовая фура в Актюбинской области

21 Февраля 2020 19:30
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Трое суток в кювете лежит грузовая фура в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 18 февраля на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области в результате гололеда перевернулась грузовая автомашина с товаром. Более 3 суток водитель находится у машины, которую пока не могут вытащить из кювета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

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Грузовая автомашина марки «Mercedes» двигалась по направлению Кызылординской области, но на 1155 км трассы из-за гололеда водитель не справился с управлением, и груженая товаром автомашина съехала в кювет, перевернувшись на бок.

«Водитель, гражданин Кыргызстана, вынужден был остаться в зимней степи один на один со своей проблемой. Сейчас приняты все необходимые меры, но из-за повреждений автотранспорт не могут вытащить на дорогу, вызвали кран. Все эти дни в целях предотвращения мародерства, сотрудники отдела полиции Иргизского района Бауыржан Нургалиев, Серик Сарсенов и Бакдаулет Байдильдин охраняют фуру, находятся рядом с водителем, оказывая ему поддержку», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Транспорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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