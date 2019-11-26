Трое суток ищут несовершеннолетнего с инвалидностью в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жителя Темирского района Сулеймана Есеналиева, имеющего инвалидность, объявили в розыск. 24 ноября он ушел из дома и не вернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В понедельник в дежурную часть отдела полиции Темирского района обратилась жительница села Бирлик с заявлением, о том, что 24 ноября в 18 часов вышел из дома и по настоящее время не вернулся ее несовершеннолетний сын Есеналиев Сулейман Нуркенович, 2002 года рождения, инвалид 2 группы с детства.

«Проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего. На поиски пропавшего привлечено 22 полицейских, 12 работников сельского акимата, более 30 местных жителей и 10 учителей местной школы. Всех, кто владеет какой-либо информацией о нем, просим сообщить по телефону 8771 786 66 66, 8776 546 66 66 либо 102», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Приметы пропавшего: рост примерно 170-175 см; худощавого телосложения; глаза узкие, темного цвета; уши большие, ушные раковины оттопыренные; волосы сбриты на лысо.

Был одет в вязанную шапку бежевого цвета; зимнюю куртку, синего цвета; штаны черного цвета, зимние ботинки черного цвета.