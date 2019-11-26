+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трое суток ищут несовершеннолетнего с инвалидностью в Актюбинской области

26 Ноября 2019 13:40
Поделиться:
Трое суток ищут несовершеннолетнего с инвалидностью в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жителя Темирского района Сулеймана Есеналиева, имеющего инвалидность, объявили в розыск. 24 ноября он ушел из дома и не вернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Новости по теме

В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего подростка
Полиция Кызылорды нашла двух пропавших детей в торгово-развлекательном центре Найдено тело пропавшего мальчика в ЗКО Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО

В понедельник в дежурную часть отдела полиции Темирского района обратилась жительница села Бирлик с заявлением, о том, что 24 ноября в 18 часов вышел из дома и по настоящее время не вернулся ее несовершеннолетний сын Есеналиев Сулейман Нуркенович, 2002 года рождения, инвалид 2 группы с детства.

«Проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего. На поиски пропавшего привлечено 22 полицейских, 12 работников сельского акимата, более 30 местных жителей и 10 учителей местной школы. Всех, кто владеет какой-либо информацией о нем, просим сообщить по телефону 8771 786 66 66, 8776 546 66 66 либо 102», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Приметы пропавшего: рост примерно 170-175 см; худощавого телосложения; глаза узкие, темного цвета; уши большие, ушные раковины оттопыренные; волосы сбриты на лысо.

Был одет в вязанную шапку бежевого цвета; зимнюю куртку, синего цвета; штаны черного цвета, зимние ботинки черного цвета.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив