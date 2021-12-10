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Трое студентов из Таджикистана изобличены в интернет-мошенничестве в Алматы

10 Декабря 2021 22:31
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Трое студентов из Таджикистана изобличены в интернет-мошенничестве в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трое студентов из Таджикистана изобличены в интернет-мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Молодые люди, как установлено криминальной полицией, в социальной сети Instagram продавали несуществующие дорогостоящие мобильные телефоны.

«Клиентов привлекала цена за мобильное устройство. Она намного ниже рыночной. Им стоило бы усомниться в намерениях продавцов, а вышло наоборот, желающих приобрести телефон по выгодной цене было предостаточно. Этим промыслом занимались трое студентов третьего курса одного из вузов. Их задержали при содействии сотрудников ДКНБ в городе Каскелене Карасайского района Алматинской области. Оплату на несуществующий товар злоумышленники получали посредством денежных переводов», – отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По данным спикера, подозреваемые после получения денег блокировали пользователей и меняли название аккаунта. Сумма ущерба на сегодня составляет более двух миллионов тенге. Проводятся следственные действия.




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