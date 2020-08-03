Трое столичных школьников завоевали серебро на престижной математической олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники достойно представили страну на олимпиаде Cyberspace Mathematical Competition, которая проводилась Американской Математической Ассоциацией (MAA) и международной платформой AOPS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Председателем жюри выступил Yufei Zhao – американский математик, автор многих книг и публикаций, профессор MIT. Сборная команда Казахстана завоевала одно золото, три серебра, две бронзы и заняла 20-е место в общекомандном зачете. Победителями и призерами стали Айбек Мырзатай – золотая медаль, Касым Муханбетияр, Данат Дуйсенбеков, Марлен Раушанов стали обладателями серебряных медалей, Дильназ Уалиева, Нуртас Шынтас – бронзовые призеры, Батырхан Сакенов был отмечен грамотой.

«В Олимпиаде участвовало около 80 стран, проводилась она в формате онлайн. Задания мы загружали на специальную платформу, где учителя из разных стран проверяли решения. Организаторы охарактеризовали ее как «веселую тренировку» перед международной олимпиадой по математике, которая должна пройти в сентябре таже в формате онлайн. Когда пишешь олимпиаду сидя дома, это отличается от того, когда решаешь все, сидя в аудитории. И это мне запомнилось. Иногда забываешь, что это олимпиада, и начинаешь относиться чуть проще», – рассказал обладатель серебряной медали, выпускник лицей-интерната «Білім-Инновация» (БИЛ) Нур-Султана Данат Дуйсенбеков.

В тройку лучших стран вошли Россия, Америка и Корея. Украина заняла 15-е место, Азербайджан 25-е, Армения 45-е, Таджикистан 50-е, а Узбекистан 54-е. Победа наших школьников – это победа учителей и родителей, успех школ, в которых обучаются наши победители: БИЛ Атырау, Haileybury Almaty, БИЛ Нур-Султана, школа «Зерде» Нур-Султана и Республиканская физико-математическая школа Алматы.