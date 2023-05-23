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Трое сотрудников АФМ Казахстана стали чемпионами мира по боевому джиу-джитсу

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Мая 2023, 22:28
Трое сотрудников АФМ Казахстана стали чемпионами мира по боевому джиу-джитсу Фото: instagram.com/afm_rk

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таиланде прошел чемпионат мира по боевому джиу-джитсу, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 21 страны мира, передает МИА «Казинформ».

Сборную Казахстана представляли 30 спортсменов. От Агентства по финансовому мониторингу приняли участие и завоевали золотые медали трое сотрудников.

«Среди женщин Ахмет Кымбат (52 кг) и Тореханова Айгерим (57 кг) взяли первое место!

Среди мужчин почетное первое место и золотую медаль завоевал Катбаев Галымжан (85 кг)», - сообщает АФМ.


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