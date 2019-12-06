Трое сотрудников аэропорта получили огнестрельные ранения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Плановые учения обернулись травмами для сотрудников Международного аэропорта города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«3 декабря 2019 года на территории Международного аэропорта города Нур-Султана во время проведения плановых учений (тренинга) сотрудник подразделения безопасности из-за неосторожного обращения с оружием допустил непроизвольный выстрел. В результате этого инцидента телесные повреждения получили трое сотрудников службы», - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации, один из них отказался от госпитализации. Двое других получили ранения средней степени тяжести. Они проходят курс лечения в медицинских учреждениях города Нур-Султана.

По данному инциденту проводится внутреннее служебное расследование. Органами внутренних дел на транспорте возбуждено досудебное расследование.