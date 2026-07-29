Трое шахтеров погибли в ДТП в Актюбинской области

Погибшие — шахтеры, работники Донского горно-обогатительного комбината. Они передвигались на личном автомобиле.

— Неподалеку от города Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi и «ГАЗели». В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля Audi скончались на месте происшествия. Еще один пассажир скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. По данному факту проводится досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.