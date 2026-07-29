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    Трое шахтеров погибли в ДТП в Актюбинской области

    Инцидент был зарегистрирован на трассе Самара — Шымкент неподалеку от города Хромтау. В результате дорожной аварии погибли водитель и двое пассажиров, передает корреспондент Kazinform.

    Трое шахтеров погибли в ДТП в Актюбинской области
    Фото взято из соцсетей

    Погибшие — шахтеры, работники Донского горно-обогатительного комбината. Они передвигались на личном автомобиле. 

    — Неподалеку от города Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi и «ГАЗели». В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля Audi скончались на месте происшествия. Еще один пассажир скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. По данному факту проводится досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

    ДТП Шахтеры Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор