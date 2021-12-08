Трое работников КТЖ осуждены за кражу перевозимого груза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трое работников АО «НК «КТЖ» осуждены за кражу перевозимого . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Преступление произошло в августе 2021 года в Костанайской области.

Один из работников филиала АО НК «КТЖ-ГП» Костанайского отделения решил совершить кражу зерна из охраняемого вагона-зерновоза, находившегося на станции Койбагор Карасуского района. В качестве помощников мужчина привлек еще двоих сотрудников компании.

Ночью преступники подогнали к месту грузовик, вскрыли нижний люк одного из вагонов и похитили 85 мешков зерна, что составило около 6 тонн. Ущерб превысил 850 тысяч тенге. Украденное зерно мужчины продали.

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Костанай преступление было раскрыто. Задержанным от 35 до 50 лет. Доказать вину подозреваемых удалось с помощью вещественных доказательств и показаний свидетелей.

В конце ноября Карасуским районным судом Костанайской области подсудимые осуждены по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК « К ража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство». И м назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев каждому.