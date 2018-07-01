Трое прокуроров в Алматы уволены после скандала с адвокатом Айман Умаровой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с инцидентом, произошедшим между прокуратурой Алматы и известным правозащитником Айман Умаровой, в госорганизации уволены трое сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой Алматы проведена служебная проверка по инциденту с ответом на обращение адвоката А.М. Умаровой. Приказом прокурора города трое сотрудников, в том числе прокурор Бостандыкского района освобождены от занимаемых должностей. Госпоже Умаровой прокурором города Б.К. Жуйриктаевым направлено письмо с принесением официального извинения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Также в прокуратуре отмечают, что обращение Айман Умаровой было рассмотрено объективно, и ее доводы удовлетворены. Процессуальное решение по уголовному делу отменено, даны указания.

Напомним, Айман Умарова уже долгое время пытается добиться правосудия по делу своей клиентки. Женщина судится уже два года, чтобы виновники в смерти ее дочери были наказаны. В связи с чем делает частые запросы в прокуратуру. И на один из них в прокуратуре прислали ответ с матерными словами в ее адрес. Она оскорбилась и намеревалась подать в суд на сотрудников ведомства.