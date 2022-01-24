Трое полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье изначально заявленный в городе Брюсселе мирный митинг против санитарных ограничений перерос в столкновения с полицией и разрушениями отдельных зданий, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Марш начался с Северного вокзала около 11 часов 15 минут. Ранее организаторы сообщили об ожидаемой явке в 100 тысяч участников. По данным полиции в акции участвовало около 50 тысяч человек. Среди протестующих были отмечены флаги различных политических движений из Нидерландов, Польши, Германии, Италии и Франции.

В 14 часов часть участников начала столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и водометы. Тем не менее, протестующие успели разрушить отдельные административные здания, места общественного питания и входы в метро в районе Европейского квартала бельгийской столице.

Группа протестующих напала на офис Европейской службы внешних действий (European external action service). Они начали бить стекла и пытаться нанести другой ущерб зданию. Тем не менее, силам полиции удалось рассеять нападавших.

Вечером того же дня Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил офис ЕСВД, где осмотрел нанесенный ущерб. Разбиты окна здания и нанесен ущерб первому этажу внешнеполитического органа Еврокомиссии.

Через соцсети Ж.Боррель выразил свое осуждение разрушению и насилию на манифестации.

В итоге полиция Брюсселя арестовала около 70 участников беспорядков. В больницу попали 15 человек, в том числе трое полицейских.

«Мы должны прислушиваться к мнению каждого, но тот, кто захватывает демонстрацию и решает ее использовать, теряет во мне собеседника, - отметила г лава МВД Бельгии Аннелис Верлинден. - Это неслыханно, и абсолютно не является способом передачи своих требований».