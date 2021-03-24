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    16:26, 24 Март 2021 | GMT +6

    Трое погибли и десятки домов разрушены из-за землетрясения в СУАР КНР

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Трое погибших и десятки разрушенных домов в результате землетрясения в уезде Байчэн округа Аксу Синьзцян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение The Paper.

    По состоянию на 13:30 ч. по местному времени в уезде Байчэн округа Аксу СУАР из-за землетрясения погибло трое человек, повреждено 65 домов, из них у 16 обрушились крыши.

    Согласно данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в среду утром в 05:14 по пекинскому времени в уезде Байчэн округа Аксу СУАР силой 5,4 балла. Очаг залегал на глубине 10 км. После первого землетрясения китайские сейсмологи зафиксировали еще 10 подземных толчков.

    На месте происшествия продолжают работать спасательные службы.


    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
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