Трое подростков и один взрослый утонули в ЗКО в выходные

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала года по области утонуло 11 человек, из них трое детей, за аналогичный период прошлого года погибло 16 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал mgorod.kz.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Темиржан Танжанов сообщил, что за минувшие выходные в ЗКО утонуло четыре человека, трое из них несовершеннолетние.

Первый инцидент произошел в поселке Жайык Байтерекского района, на частном пляже базы отдыха Miami park утонул подросток, 2006 года рождения.

«Отец пришел в администрацию парка и объяснил ситуацию. Сказал, что не может найти ребенка. Тогда они вызвали спасателей, мы проверили местность и вытащили тело. Сейчас это дело на контроле у полиции», – говорит Темиржан Танжанов.

Следующая трагедия произошла четвертого августа в Акжайыкском районе. Там на водохранилище «Донгелек» утонул егерь Донгелекского рыбхозяйства, 1991 года рождения. По словам начальника управления гражданской обороны, парень плыл на лодке и пропал. По сообщениям у него сломался мотор, к нему выехали спасатели, но его на месте не обнаружили. Спасатели нашли его труп шестого августа недалеко от места, где находилась лодка.

Между тем, в селе Бактыарал Бурлинского района на реке Шынгырлау утонула девочка, 2010 года рождения.

«Место, где купалась девочка не оборудовано для отдыха. Ученица шестого класса не умела плавать, отдыхала с матерью, осталась без присмотра и утонула. Сообщение спасателям поступило в 15:40 часов от матери погибшей. На запрещенном стихийном пляже находились и другие купающиеся», – сообщил Темиржан Танжанов.

Вместе с тем, шестого августа в 18:15 на реке Урал в Учужном затоне погиб подросток, 2005 года рождения. Он купался в необорудованном для купания месте в районе садового общества. Ученика первого курса обнаружили на глубине 3,5 метра.

Начальник управления гражданской обороны говорит, что в Казахстане действует мораторий для частного бизнеса, поэтому проверку осуществлять запрещено. Но если в департамент поступит конкретная жалоба, то будет проведена проверка. Также он отметил, что каждый пляж несет персональную ответственность за безопасность отдыхающих.

Руководитель водолазно-спасательного отделения ДЧС ЗКО Алексей Еремеев сказал, что на утопления спасатели реагируют оперативно и выезжают в течение первых пяти минут.

«Водолазы укомплектованы снаряжением и плавательными средствами, поисковые работы зависят от случая, то есть если спуск безопасный, то провести его можно в темное время суток. Здесь учитываются факторы освещения и само место проведения операции. У нас пять водолазных подразделений, одно в поселке Чапаево, остальные в городе, работаем круглосуточно», – заявил Алексей Еремеев.

С начала года в ЗКО утонуло 11 человек, из них трое детей, за аналогичный период прошлого года на воде погибло 16 человек, в том числе шестеро детей. Основными причинами гибели является купание в необорудованных и запрещенных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, неумение плавать и оставление детей без присмотра взрослых. За последние пять лет на водоемах области утонуло 136 человек, из них 28 дети.